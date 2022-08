Welzijnscampus krijgt eigen stukje park

wemmel Vraag je vrijetijds­che­que aan bij gemeente

In Wemmel kan je tot je 25 jaar een vrijetijdscheque aanvragen. Of je die nu al aanvroeg in 2021 of niet, dat maakt niet uit. Iedereen kan hem voor dit jaar aanvragen. Het gaat om een bedrag van 15 euro dat je kan spenderen bij 16 verenigingen in Wemmel.

