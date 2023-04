WEER. Zwaarbewolkt in Wemmel vanochtend

Valk geboren in Sint-Mi­chiels en Sint-Goedeleka­the­draal in Brussel

Het eerste valkje van dit seizoen is geboren in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Dat zegt Valken Voor Iedereen, een organisatie die 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven de slechtvalkkoppels in de hoofdstad laat livestreamen. De organisatie is gelieerd met het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel.