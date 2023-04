WEER. Vanochtend neerslag en bewolking in Wemmel

Stad mag van gouverneur niet zomaar drietalige brieven sturen naar nieuwe inwoners, Bonte: “Vormelijke opmerkin­gen, maar ten gronde is hij het met ons eens”

Gouverneur Jan Spooren (N-VA) fluit Vilvoorde terug na een klacht van Jong N-VA. Die klacht handelde over brieven met een drietalig invulformulier voor nieuwe inwoners in de stad. Die brieven mogen voortaan enkel nog naar mensen gestuurd worden die nieuw in ons land zijn.