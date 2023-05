WEER. Overwegend bewolkt weer in Wemmel vanochtend

Al 51 jaar is Het Mosselhuis een vaste waarde: “Van sommige families komen hier al drie generaties over de vloer”

Het is rustig in Het Mosselhuis. De zaak in de Leuvensestraat is nog enkele weken gesloten in afwachting van het nieuwe mosselseizoen. Dirk en Alice Segers (beiden 72) runnen deze maand al 51 jaar hun zaak op deze plek. Misschien wordt het tijd voor iemand anders, klikt het. “Toch amuseren we ons veel. En de klanten komen ook graag terug.”