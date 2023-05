WEER. In Wemmel kans op lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend

Stad Brussel richt eerste schoolwijk in op grondge­bied Brussels Gewest

Maandagochtend trad de eerste schoolwijk in Brussel, ‘Triangel’ in Laken, in werking. Die past de verkeerssituatie in de buurt aan voor gemotoriseerd verkeer, zodat de plaatselijke jeugd veiliger te voet of per fiets naar school kan gaan. Zo wil de stad Brussel meer veiligheid en gezondere lucht voor inwoners en schoolkinderen creëren.