WEER. Heldere ochtend in Wemmel

Politie op zoek naar bende die bankkaar­ten steelt en frauduleu­ze geldopne­min­gen doet

De federale politie is momenteel op zoek naar een georganiseerde bende die vorig jaar verschillende oudere mensen bestolen heeft van hun bankkaart. Dat gebeurde in de regio rond Bergen. Met de gestolen kaarten gingen de daders geld afhalen in Henegouwen en Brussel.