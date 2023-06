WEER. Heldere ochtend in Wemmel

Van feesten onder een viaduct tot cocktails drinken met zicht over de stad: 10 tips om heerlijk te zomeren in Brussel

Deze week brak de zomer officieel aan, en dat betekent: vakantie, feestjes en chillen in het zonnetje. En dat is in Brussel niet anders. Nog geen plannen de komende maanden? Wij geven je maar al te graag wat inspiratie. Van elektronische beats onder een snelwegbrug tot een gratis concert van Pommelien Thijs en je vergapen aan de Brusselse skyline met een cocktail in de hand: check hier onze tips voor een fijne zomer in de hoofdstad.