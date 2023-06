WEER. Helder weer in Wemmel vanochtend

Bewoners van apparte­ments­blok in Ganshoren komen schade opmeten na zware brand: “De brandweer kon maar één van mijn vogeltjes redden”

Na de zware brand dinsdagavond in een appartementsgebouw in Ganshoren, keerden enkele bewoners woensdagochtend terug om meer te weten te komen over de schade aan hun thuis. Een aantal van hen hebben de nacht gespendeerd in de lokale sporthal en kunnen voorlopig nog niet terugkeren naar hun woning. “Ik wilde sterven samen met mijn zes vogeltjes. Ik ben helemaal alleen nu.”