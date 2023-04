WEER. Bewolkte ochtend in Wemmel

“We gaan door tot vrijdagoch­tend”: vakbonden houden filterblok­ka­de aan distribu­tie­cen­trum Delhaize in Zellik

Vandaag vindt opnieuw een vakbondsactie aan het distributiecentrum van Delhaize in Zellik plaats. De militanten houden een filterblokkade aan de uitgang voor vrachtwagens. De politie is zich even komen vergewissen van de situatie, maar is opnieuw vertrokken.