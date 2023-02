Wasverzachter doet inbrekers de das om

In de nacht van 8 op 9 oktober werd er ingebroken in een woning in Wemmel. De inbrekers drongen via het keldergat de woning binnen en gingen aan de haal met horloges, gouden ringen, kledij, en een hoorapparaat. De bewoners werden echter wakker door het lawaai en konden de politie verwittigen. Een toegesnelde politiepatrouille kon in de onmiddellijke omgeving twee mannen oppakken.

Geur

Over hun aanwezigheid daar konden ze geen zinnig woord uitbrengen. Bovendien had een van hen een handschoen bij. “En de tweede handschoen van hetzelfde paar werd gevonden in de kelder waar ingebroken was. Bovendien hadden de inbrekers in die kelder een fles wasverzachter omgestoten, en waren ze in die vloeistof getrapt. De politie kon vaststellen dat de schoenen van beide verdachten duidelijk dezelfde geur droegen als die wasverzachter”, aldus het parket dat 15 maanden cel vorderde.

Alcohol en drugs

Eén van de verdachten beweerde 16 jaar oud te zijn, maar volgens het parket had een botscan uitgewezen dat hij wel degelijk meerderjarig was. “Onze cliënten herinneren zich niets meer van de feiten”, klonk het aan de zijde van de verdediging. “Zij waren onder de invloed van drugs en alcohol. Gezien de materiële bewijzen gaan we de feiten wel niet betwisten, en vragen we een gevangenisstraf met uitstel.” Uitspraak op 8 maart.

