Viering nationale feestdag

Asse Hopduvel­fees­ten officieel afgetrapt: “Groter en spectacu­lair­der dan voordien”

De officiële aftrap voor de Hopduvelfeesten 2022 is dinsdagavond in Hoeve Heierveld gegeven. De hoeve, een dagbestedingscentrum van MPC Sint-Franciscus, ontving een cheque met de opbrengst van vorig jaar. De Hopduvel zelf lichtte overigens het openingsspektakel in geuren en kleuren toe.

30 juni