Vaten frituurvet vatten vuur aan school: geen gewonden

Brussel Controleur aangeval­len aan Brus­sel-Zuid: “We zijn geshoc­keerd door dit soort geweldda­dig gedrag tegen mensen die enkel hun werk doen”

Een controleur van Brussel Mobiliteit is dinsdagochtend aangevallen aan het treinstation Brussel Zuid toen hij daar een voertuig controleerde dat in overtreding was. Dat meldt Bruzz en Camille Thiry, woordvoerster van Brussel Mobiliteit, bevestigt het nieuws. De controleur zou een trap in de rug gekregen hebben en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

10 mei