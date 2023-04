Uur file op Brusselse Buitenring richting Halle: ongeval ter hoogte van Wemmel

Meisje (14) kritiek na CO-vergifti­ging: “Haar moeder heeft zelf nog de reanimatie opgestart”

In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is een meisje van 14 jaar woensdagavond in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze bevangen werd door CO. Oorzaak was een niet-conforme gasboiler. Het was haar eigen moeder die het meisje kon reanimeren voor de hulpdiensten ter plaatse kwamen.