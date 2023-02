Twintig minuten file op Brusselse Buitenring door ongeval in Wemmel: moeilijke doorgang

Brussel Zelfmoord Sourour wordt ‘ernstig in twijfel getrokken’

Dat de 46-jarige Sourour Abouda op 12 januari in een Brusselse politiecel zou gestorven zijn door zelfdoding, wordt “ernstig in twijfel getrokken”. Dat heeft een bron die dicht bij het onderzoek staat, gezegd aan de RTBF. De toestand van dronkenschap van de vrouw, die achteraf werd vermeld, komt bovendien niet voor in het administratieve verslag van de politie, stelt de burgemeester van Elsene.

3 februari