Tot 5 jaar cel voor bendeleden die verantwoordelijk waren voor 5 cannabisplantages

Wemmel, ZaventemDrie leden van een Albanese criminele organisatie zijn veroordeeld tot celstraffen van 4 en 5 jaar. Ze maakten deel uit van een bende die verantwoordelijk was voor een vijftal cannabisplantages die de voorbije jaren in Vlaams-Brabant en Brussel werden ontdekt.

Het onderzoek naar de organisatie ging van start toen in juni 2019 een cannabisplantage met 286 planten werd ontdekt in Zaventem. Het koppel dat daarbij werd opgepakt, verklaarde dat ze waren geronseld door een Albanese man uit het Brusselse. Na telefonieonderzoek kon de politie die man identificeren als B. T.. Enkele maanden later kon de politie een tweede cannabisplantage blootleggen, ditmaal in Wemmel. Ook daar leidde het onderzoek naar diezelfde man.

Nieuwe plantages

Via telefoontaps en observaties konden de speurders in de weken en maanden nadien de hele bende in beeld brengen en achterhalen dat B. T. opnieuw twee cannabisplantages had opgebouwd, in Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node. Die werden nauwlettend in de gaten gehouden. Zo kon de politie vaststellen dat er op die plantages regelmatig cannabis geoogst werd, die vervolgens verkocht werd. Daarna werd er in Nederland nieuwe planten en zaden gehaald. B. T. bleek ook als tussenpersoon te functioneren voor andere cannabisverkopers.

Bevestigen

Op 19 november 2020 viel de politie dan binnen in de twee plantages en bij de verschillende verdachten thuis. Tijdens die huiszoekingen stootten de speurders nog op een derde plantage, in de woning van één van de verdachten. In november werd B. T. door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot zes jaar cel, terwijl negen andere verdachten gevangenisstraffen tussen zes maanden en vijf jaar kregen. B.T. en twee andere verdachten gingen tegen dat vonnis in beroep. Eerder vroeg het parket-generaal om de eerder opgelegde straffen te bevestigen. Hun advocaten pleitten dat hun aandeel in de feiten veel minder belangrijk was dan werd beweerd.