Vier kunste­naars stellen hun werk voor in De Heerenhui­zen: “Inspire­ren­de kunst op prachtige plek”

Vanaf vrijdag worden de voormalige directeurswoningen in de Vilvoordse Witherenstraat drie weken lang omgetoverd tot een kunstgalerie. Curator Gilbert Putteman is erg enthousiast over het werk dat hij heeft samengebracht. Maar - en dat kan je al afleiden van de naam ‘Where Art Meets Architecture‘ - hij is net zo dol op de locatie. “Een binnentuin van een hectare in het hart van de stad, waar kan je dat nog vinden?”