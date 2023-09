DE CONCIËRGE VAN… de VUB-koten aan de Schoof­slaan: “Ik had een zottenkot verwacht, maar studenten zijn écht braver geworden”

In de inkom van de VUB-koten aan de Schoofslaan in Etterbeek, vind je ook de voordeur van inwonend conciërge Jesse Van Hoorebeeck (35). Sinds een jaar of twee vormt hij het eerste aanspreekpunt voor de bekommernissen van zijn buren, een 300-tal kotstudenten. Relatief nieuw in zijn functie, houdt Jesse er vooral positieve ervaringen aan over. Al loopt het soms wel eens mis. “Een student was vier maanden niet op kot, maar had er wel zijn etensresten laten liggen. Wat ik daar aantrof, had ik nog nooit gezien.”