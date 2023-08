Huis van het Kind zamelt schoolmate­ri­aal in voor wie het minder breed heeft

Het einde van de zomervakantie is in zicht en dus beginnen heel wat gezinnen zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Maar niet iedereen kan zich de laatste nieuwe boekentas of pennenzak veroorloven. Daarom organiseert het Huis van het Kind in Asse een inzameling, zodat iedereen op een fijne manier aan het nieuwe schooljaar kan starten.