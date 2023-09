Queen Makoma sluit Memorial Van Damme af met spectacu­lai­re Tina Tur­ner-Tribute: “Dat ik soms met haar word vergeleken, vind ik een eer”

De in Brussel wonende Queen Makoma (41) – echte naam Nathalie – verzorgt vrijdagavond de muzikale afsluiter van de Memorial Van Damme. Het belooft een spectaculaire tribute aan Tina Turner te worden, inclusief laser- en lichtshow. De immer energieke zangeres heeft er alvast zin in. Al is haar leven niet altijd even rooskleurig geweest: “Nadat mijn familie de banden verbrak, moest ik leren om op mezelf te leven.”