Strombeach begint aan derde editie: “Twee weken lang is dit de tuin van iedereen”

Er ligt opnieuw een strand op het Gemeenteplein van Strombeek-Bever. Op het programma van Strombeach, dat vrijdag begint, staat letterlijk te veel om op te noemen. In een paar woorden: wie houdt van muziek, sport, spel, lekker eten of gewoon graag tussen de mensen komt, vindt tot en met 1 september hier zijn gading. De voorbereidingen waren donderdag in volle gang en we staken ons licht op bij de initiatiefnemers. “Mensen bij elkaar brengen, daar gaat het om.”