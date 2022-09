Schrijf je in voor World Cleanup Day

vilvoorde ZALMschool zwemt door naar volgend schooljaar

Op 1 september zou de ZALM-school die in Mechelen stopte in Vilvoorde starten. Maar dat is vandaag niet het geval. De school is bij de enigen waar je het watervalsysteem tegen de stroom in kan opklimmen. Zo zou je van TSO weer naar een ASO richting kunnen gaan. Daarnaast hebben ze geen kledingvoorschriften en zijn zowel blote navels als hoofddoeken welkom op de school. “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn.”

1 september