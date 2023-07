Maand na motoronge­val leeft hoop bij familie van Johan (56): “Hoge koorts wil niet wijken, maar ademen doet hij zelfstan­dig”

Johan Peeters, de 56-jarige motorrijder die halfweg juni betrokken raakte bij een zwaar ongeval in Asse, ligt nog steeds in een coma. Dat hij sinds enkele dagen opnieuw zelfstandig kan ademenen geeft dokters en familie hoop, al blijf de onzekerheid groot. “Zo’n brave ziel en zo ervaren, dat nu net hem dit op zo’n manier moest overkomen, is verschrikkelijk”, zucht zus Tania.