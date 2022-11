Politie pakt verdachte van woninginbraak op

Jette Meer dan uur file op Brusselse Buitenring door ongeval ter hoogte van Jette

Op de Brusselse Buitenring is vanmorgen een ongeval gebeurd ter hoogte van Jette. Daar waren een tijdlang twee rijstroken versperd. De rijbaan is ondertussen vrijgemaakt, maar het is nog meer dan een uur aanschuiven vanaf Vilvoorde. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Brussel richting Gent om te rijden via de A12, N16 en E17. Wie van noord naar zuid wil, kan best via de binnenring rijden.

7:16