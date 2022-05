Politie haalt bromfietser zonder rijbewijs uit verkeer

Het was een interventieploeg van de politiezone die in de Bouchoutwijk in Wemmel aan het patrouilleren was die de bromfietser opmerkte. De jongere probeerde de controle aan hoge snelheid te ontwijken, maar kon uiteindelijk in de A. Vesaliuslaan tegengehouden worden. Tijdens de controle bleek dat de bromfietser niet over een rijbewijs beschikte en dat de opgedreven bromfiets niet verzekerd noch ingeschreven was.