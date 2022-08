Ongeval op de R0 Ring van Brussel richting Halle: rijbaan terug vrij

Wemmel Digidokter komt in september terug naar de bib

Voorlopig is de Digidokter nog even met vakantie, maar vanaf september kan je opnieuw op regelmatige basis op consultatie in zijn kabinet. De Digidokter helpt je in de bib met al je digitale problemen, en dat volledig gratis. Wie graag wil langsgaan, moet wel eerst een afspraak maken.

10 augustus