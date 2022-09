Ongeval op Buitenring ter hoogte van Wemmel richting Halle: linkerrijstrook versperd

VACATURE: Word jij onze nieuwe reporter in de Vlaamse rand rond Brussel?

Weet jij alles over het wel en wee in Vilvoorde? Heb jij zin om op zoek te gaan naar menselijke verhalen in de Londerzeel, Grimbergen en Meise? Weet jij waarover er gepraat wordt aan de cafétoog in Kapelle-op-den-Bos en Wemmel? Maar heb jij ook oog voor de sociale problematieken in de brede Brusselse rand? Dan ben jij de reporter die we zoeken om onze HLN redactie te versterken!

