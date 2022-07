Nog een maandje en het is weer vier dagen feest in Wemmel! Maak hier kennis met het programma

wemmelHet programma voor het jaarmarktweekend in Wemmel is af. Het aftellen kan starten! in tegenstelling tot de meeste jaarmarkten die in de meeste gevallen een halve dag of een dag duren, is het in Wemmel maar liefst vier dagen volle bak. We geven hier een glimp van het enorm gevulde programma mee. Er staat zeker wat voor iedereen tussen.