Na reeks inbraken slapen leden van vogelclub bij hun prijsbeesten: “Niet door getjilp, maar door gesnurk van collega geen oog dichtgedaan”

Vorig jaar viel de jaarlijkse vogelshow van De Goudvink Wemmel in het water door het coronavirus, maar dit weekend is de SKC-zaal opnieuw gevuld met maar liefst 800 vogeltjes. Vrijdag kwamen tien keurders langs om alle vogels te beoordelen. “Daarbij wordt gekeken naar de kleur, de vorm, de houding en het model. Per soort is er vervolgens een winnaar”, zegt voorzitter Rony Vanden Breede.

Zaterdag en zondag is het grote publiek welkom in de zaal. “Bezoekers kunnen niet alleen vogels bewonderen, maar kunnen ook genieten van een pannenkoek en een kopje koffie”, aldus nog Rony Vanden Breede, die in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen de 800 vogels bleef slapen. “Er werd de voorbije vijf weken maar liefst drie keer ingebroken in de zaal, dus we willen vermijden dat dieven met de prijsbeesten aan de haal gaan. Of ik goed geslapen heb? Niet echt. Maar de vogels waren niet de oorzaak, want die sliepen goed. Het gesnurk van mijn collega hield me echter wakker (lacht).”