Met JEZ! zet Groep INTRO in op ‘Wij zijn ook van Wemmel!’: “Eerste project? Een echte hangplek”

Sinds iets meer dan een jaar is Younes El Yousfi aan de slag in Wemmel. Zijn taak: bruggen slaan tussen het jeugdwerk en de jongeren die moeilijk bereikt worden met het bestaande aanbod. “Nog te vaak horen we van jongeren dat ze wel in Wemmel wonen, maar het gevoel hebben hier niet thuis te horen”, zegt Younes. Dat verklaart de naam van het project: ‘Wij zijn ook van Wemmel!’ waarmee Groep INTRO deelneemt aan JEZ!

JEZ! is een campagne van HLN, VTM, Qmusic en Belfius. Giften zijn welkom op www.jezofficial.be. Daar staat ook een lijst met alle 200 geselecteerde projecten. Meer over JEZ! lees je in ons dossier.

“Net als andere plekken in de regio is Wemmel de afgelopen jaren fel aan het veranderen”, aldus Younes. “Er is een toegenomen diversiteit in de bevolking. Daarbij hoort ook een groeiende groep jongeren die niet bereikt worden door het traditionele aanbod van jeugd- en sportverenigingen.” In een kleine gemeente als Wemmel ontbreekt de expertise om met deze uitdagingen om te gaan. Daarom ging de gemeente in zee met Groep INTRO, waar die kennis wel in huis is. “In grotere steden wordt er al heel lang gewerkt met deze doelgroep, hier zijn we gestart met een blanco blad”, zegt Younes, zelf deed hij de nodige ervaring op in Mechelen.

“Het is nog een jong project”, zegt hij over zijn werk in Wemmel. “In eerste instantie zijn we de straat op gegaan. De doelgroep bestaat uit jongeren die zichtbaar zijn in het straatbeeld, maar niet betrokken zijn bij jeugdverenigingen en sportclubs. We hebben een relatie moeten opbouwen met deze jongeren, maar probeerden ook vertrouwen te creëren tussen hen en de gemeente en politie.”

3 projecten op korte termijn

“Gaandeweg hebben we elkaar leren kennen. We proberen de jongeren te begeleiden, zowel met hun persoonlijke vragen, bijvoorbeeld over onderwijs of werk, maar ook met uitdagingen die we met z’n allen willen aangaan.” In het kader JEZ! wil Younes zich concentreren op 3 projecten die de jongeren op korte termijn willen realiseren.

“We willen een permanente hangplek realiseren, waar de jeugd zich goed voelt”, zegt hij. “Het recht om ergens te hangen is opgenomen in het kinderrechtenverdrag. Maar we zoeken liefst een plek waar we de buren niet storen.” Het tweede project is een samenwerking met Mooimakers. “Enerzijds een eenmalige opruimactie van zwerfvuil. Daarna willen we een vaste ploeg opstarten van jongeren die plekken die van belang zijn voor hen proper houden.” “Tenslotte hebben we dankzij een sponsor wat retailmateriaal kunnen krijgen. Met de jongeren starten we een mini-onderneming op. Binnenkort kan je onze stand terugvinden op de zondagsmarkt van Wemmel.”

Huiswerkbegeleiding

Op langere termijn zal het project worden uitgebreid. “Met de gemeente zijn we op zoek naar een vaste stek”, zegt Younes. “We beginnen talenten te ontdekken bij de jongeren en zij hebben ook ideeën die enkel met eigen infrastructuur kunnen worden uitgewerkt. Zo zijn er bijvoorbeeld enkele jongeren die graag huiswerkbegeleiding willen aanbieden aan jongere kinderen.” Binnenkort trekken de jongeren er samen op uit om enkele dagen te bezinnen over de toekomst van het project. “Ze worden daarin begeleid door een vijftal dat vanuit ons project een kleine animatorenopleiding heeft gevolgd.”

De deelname aan JEZ! draait voor Younes niet om de fondsen. “Het project toont dat we het menen en dat we ambities hebben. Zowel naar buiten toe als naar de jongeren zelf.” Younes kijkt op dezelfde manier naar het label van kindvriendelijke gemeente, dat Wemmel vorig jaar uitgereikt kreeg. “Het is niet alleen een bekroning, maar ook een impuls om ambitieus te blijven.”

