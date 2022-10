Markt zoekt nieuwe marktkramers

Zellik Symboli­sche eerste­steen­leg­ging van nieuwe vrijetijds­si­te in Zellik

Langs de Noorderlaan in Zellik is woensdagnamiddag de eerste symbolische steen gelegd van de nieuwe vrijetijdssite. Geen klassieke ‘eerstesteenlegging’, maar wel een handenafdruk in een betonplaat. In het gebouw, dat zo’n 10 miljoen euro kost, zullen naast een feestzaal en bibliotheek ook het jeugdhuis en de Chiro terug te vinden zijn. “Alles moet in de loop van 2024 klaar zijn waarna de ontwikkeling van de omgeving kan beginnen”, luidt het.

