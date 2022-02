Man wordt onwel op Brusselse ring, neemt afslag en overlijdt wanneer hij uit wagen stapt

vilvoorde Vilvoordse Snot-e-bel­len klaar voor carnaval: “Met een beetje geluk lopen we dit jaar acht stoeten, maar hopelijk kunnen we in 2023 onze dertigste verjaardag volop vieren!”

Op bezoek bij de Snot-e-bellen in Vilvoorde. Zij gebruiken momenteel hun praalwagen van afgelopen jaar om nog enkele stoeten te lopen. “Dat hopen we toch, want niets is zeker in deze tijden.” Komende maanden trekken ze met hun wagens en kostuums naar Frankrijk en ook in België hopen ze op nog een aantal boekingen. Ondertussen broeden ze al twee jaar op het nieuwe thema en popelen ze om daar mee naar buiten te komen. Alaaf!

21 februari