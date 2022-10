Louise gebeten door hond, maar “gegevens geef ik je niet, daar heb ik geen verzekering voor”, zegt baasje

Louise De Groef (30) verhuisde een maand geleden van Brussel naar Wemmel. Ze woont vlak bij het prachtige Beverbos en koos die plek uit als haar nieuwe stek om te gaan joggen. “Maar de tweede keer al liep het helemaal mis”, vertelt ze. “Ik jogde en zag een hond los lopen. Ik hield wat in zodat het baasje de hond bij zich kon nemen. Dat deed de vrouw ook, maar toen ik langsliep sprong de hond toch hevig op en beet hij in mijn bovenbeen. Hij ging door mijn kleding heen en de wonde bloedde”, vertelt ze na. “’Daarvoor moet ik je toch niet naar het ziekenhuis brengen?’ vroeg de vrouw in het Frans. Het viel wel mee dus ik vroeg naar haar gegevens voor moest er achteraf wat blijken te zijn. Maar ze had geen verzekering voor haar hond en wilde geen naam of contactgegevens doorgeven. Er kwam een tweede vrouw met hond aan. Ik keek naar haar en hoopte dat ze me ging helpen, maar ze had de situatie niet goed door denk ik. Ik ging wat aan de kant en de tweede vrouw passeerde. Daarmee zag het baasje van de bijtende hond ook zowat haar kans om door te wandelen en ze liet me gewoon verbouwereerd achter. Ze excuseerde zich zelfs niet. Ze zei enkel nog dat haar hond bang was van mij en dat hij daarom beet. Ik bleef beleefd en vriendelijk tegen haar omdat ik nog onder de indruk was en ook niet hoognodig naar het ziekenhuis moest of zo. Na een tiental minuten drong pas goed door wat er gebeurde en werd ik kwaad. De dame zei wel dat het de eerste keer is dat de hond dit deed, maar daar heb ik echt mijn twijfels bij. Ze zou heel anders reageren denk ik.”