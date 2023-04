Lentedrink gemeente Wemmel wordt een jaarlijks evenement: afspraak op 21 april

Leuvense­straat verliest Tassen & Kabassen: “De reacties zijn super hartverwar­mend”

Het is op de koppen lopen bij Tassen & Kabassen. De winkel in kleding, tassen, schoenen en accessoires ging vrijdagmiddag in uitverkoop. Op het einde van de maand houdt Karen Verbeke ermee op. “Of eerder, als alles is verkocht.” Haast is dus geboden.