Jaarmarktfestival valt deze keer niet op maandag!

Het is vier dagen feest in Wemmel, tijd om allemaal massaal uit je kot te komen en samen plezier te beleven. Een van de festiviteiten bovenaan het lijstje is het jaarmarktfestival. “Al willen we iedereen er nog eens op attent maken dat het niet is zoals voorgaande jaren”, zegt schepen Raf De Visscher. “Het gaat steeds door op maandag, dit jaar en wie misschien ook de volgende jaren is het op zondag. We hopen zo ook op meer volk. Het is al makkelijker voor mensen om het in het weekend wat later te maken dan op een maandagavond.”