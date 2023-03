Inbrekers in Wemmel aan de haal met horloges, ringen en kledij, maar gemorste wasverzachter breekt hen zuur op

In de nacht van 8 op 9 oktober werd er ingebroken in een woning in Wemmel. De inbrekers drongen via het keldergat de woning binnen en gingen aan de haal met horloges, gouden ringen, kledij, en een hoorapparaat. De bewoners werden echter wakker door het lawaai en konden de politie verwittigen. Een toegesnelde politiepatrouille kon in de onmiddellijke omgeving twee mannen oppakken.

Geur

Over hun aanwezigheid daar konden ze geen zinnig woord uitbrengen. Bovendien had een van hen een handschoen bij. De tweede handschoen van hetzelfde paar werd gevonden in de kelder waar ingebroken was. Bovendien was er nog een doorslaggevender argument. De inbrekers hadden in die kelder immers een fles wasverzachter omgestoten en waren in die vloeistof getrapt. “De politie kon vaststellen dat de schoenen van beide verdachten duidelijk dezelfde geur droegen als die wasverzachter”, aldus het parket bij de behandeling van het dossier.