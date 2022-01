“Ik hoorde een schot en voelde een doffe pijn in mijn hoofd, maar het kwam zelfs niet in me op dat ik geraakt was...”: hoe twee mannen in hun zucht naar rijkdom een heel advocatengezin uitmoordden

Mollem Inferno met 32 vernielde vrachtwa­gens wellicht aangesto­ken, drie brandhaar­den gevonden bij Car­ro-Bel: “Toeval bestaat niet”

Op een site van de Carro-Bel Group in de industriezone Z.5 in Mollem, een deelgemeente van Asse, zijn zaterdagnacht 32 vrachtwagens in vlammen opgegaan. “De schade loopt in de miljoenen euro’s en nu blijkt ook nog eens dat er kwaad opzet mee gemoeid zou zijn", zegt onafhankelijk bestuurslid Jean Van Den Bergh. Opvallend: het bedrijf kwam dit jaar in het oog van de storm na de instorting van een schoolgebouw in Antwerpen. Zaakvoerder J.D. zou ook een vijftal weken in de cel doorgebracht hebben.

27 december