“Halfweg doortocht door alle Vlaamse gemeenten. Nog 3.000 euro te gaan”

grimbergen Ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans nieuwe burgemees­ter van Grimbergen na motie van wantrouwen: “Van nieuwe meerder­heid is slechts sinds paar dagen sprake”

In Grimbergen is Chris Selleslagh (Open Vld) binnenkort burgemeester af. De twee andere meerderheidspartijen N-VA en Vernieuwing dienen een motie van wantrouwen in en stelt meteen de nieuwe meerderheid voor. Daar hoort Open VLD niet meer bij en huidige oppositiepartij CD&V komt mee aan het roer te staan. De kapitein van het schip wordt Bart Laeremans (Vernieuwing). “Open VLD heeft ons vertrouwen beschadigd.”

17:00