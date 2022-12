Half uur file op Brusselse Buitenring door ongeval ter hoogte van Wemmel: middenrijstrook versperd

Brusselse Noordrand “Als overheid geen rekening houdt met onze voorstel­len, stappen we naar rechter”: 5 Noordrand­ge­meen­ten eisen opnieuw eerlijke spreiding van vluchten

De gemeenteraden van Machelen, Vilvoorde, Wemmel, Meise en Grimbergen hebben een motie gestemd waarmee ze eisen dat de federale regering bijkomende scenario’s laat onderzoeken voor een eerlijke spreiding van de vluchten. Volgens de burgemeesters werden hun voorstellen in een recente studie genegeerd. “En daardoor zullen we tot 350 vliegtuigen per dag over ons hoofd krijgen”, klinkt het.

