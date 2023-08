Veertiger staat voor tweede maal terecht voor intrafami­li­aal geweld

Het parket Halle-Vilvoorde heeft maandag een gevangenisstraf van twee jaar gevorderd tegen een veertigjarige man die zijn partner had geslagen. Het parket tilde zwaar aan de zaak, onder meer omdat de man in het verleden al een gevangenisstraf met uitstel had opgelopen voor gelijkaardige feiten. De verdediging pleitte voor een nieuwe straf met probatie-uitstel, of een werkstraf.