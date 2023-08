Sven Pichal sinds vrijdag in de cel voor kinderpor­no: “Onderzoek naar ernstige feiten”

Radiopresentator Sven Pichal (44) is aangehouden in een gerechtelijk onderzoek naar kinderporno, zo verneemt onze redactie. Hij nam ontslag bij VRT en zit sinds vrijdag in de gevangenis. “Sven zal zich professioneel laten begeleiden en zich terugtrekken uit het publieke leven”, reageert zijn advocaat Walter Damen. De aanhouding kadert in een groter onderzoek waarin ook nog anderen zijn opgepakt. In de gebouwen van de openbare omroep werd deze namiddag een huiszoeking uitgevoerd.