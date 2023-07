Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Wemmel vandaag

Inbreker vlucht met vuurwapen in zak op step: twee mannen opgepakt

De lokale politiezone AMOW heeft twee inbrekers kunnen arresteren. In totaal waren drie verdachten aan het werk in Zellik waarbij de politie verschillende oproepen ontving. Eén van de daders werd op een step gevat en had een vuurwapen bij zich. Ook een tweede jongeman kon gearresteerd worden. De derde verdachte is voorlopig spoorloos.