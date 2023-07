Mollem krijgt een nieuw schoolge­bouw voor kleuters én lagere school

In Asse wordt werk gemaakt van een nieuwbouw waar de kleuterschool GBS De Dolfijntjes en de lagere school GBS Mollem onderdak zullen vinden. Wegens de te fel verouderde gebouwen is een renovatie niet aan de orde. Het gaat om één van de 38 goedgekeurde projecten van Scholen van Vlaanderen van minister Ben Weyts. Een timing is voorlopig nog niet geweten.