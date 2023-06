Gemeente organiseert initiatie voor jonge skaters

Motorrij­der (56) al vier dagen kritiek na zware aanrijding: “Die bestuurder heeft nog steeds niet gevraagd hoe het met mijn broer gaat”

De 56-jarige J.P. uit Asse ligt al vier dagen in kritieke toestand in het ziekenhuis na een zware aanrijding op de Kalkoven in Asse. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse voor verder onderzoek. Daaruit blijkt dat de bestuurder de motard helemaal niet heeft zien aankomen. “Het betreft een spijtig ongeval”, luidt het.