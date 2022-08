Foutje in afvalkalender in Wemmel

Wielrennen elites zonder contract Brabants ouderdoms­de­ken Frank Verjans blijft puik presteren: “De koers is veranderd, het plezier niet”

Frank Verjans werd vijfde in Sinaai. Een mooi resultaat, maar wellicht was het voor velen een fait-divers. Die vijfde plaats is nochtans zonder meer een knap resultaat, vermits de Wemmelnaar achtenveertig jaar wordt in september. Desondanks blijft de fiets na al die jaren nog altijd een even grote passie.

31 juli