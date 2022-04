Fietsende Dirk bezoekt jeugdkamp To Walk Again tijdens zijn Belgische tour

“Vzw To Walk Again organiseert elke zomer een tiental vakantiekampen voor 120 kinderen en jongeren met een fysieke beperking”, legt Dirk uit. “Een week lang kunnen ze even alle zorgen achter zich laten en kunnen ze volop genieten van grensverleggende activiteiten zoals racen met aangepaste sportwagens, snorkelen tussen zoetwatervissen en hoogteparcours. Voor het eerst organiseert To Walk Again nu ook een kamp in de Paasvakantie met als thema Omnisport On Wheels in Tongerlo.”

“Voor de meesten onder hen is op vakantie gaan niet evident, maar toch is het niet onmogelijk”, zegt Sofie Wahlen, Coördinator Sport & bewegen To Walk Again. “Naast een week vol activiteiten vinden we zelfredzaamheid zeer belangrijk. Het kan gaan om kleine dingen. Als wij bijvoorbeeld een kind een trucje kunnen aanleren om zelfstandiger te staan in het leven, dan worden wij daar zelf ook gelukkig van.”

Fondsen zijn nodig

Thomas Caers, directeur To Walk Again: “Het is onze ambitie om zoveel mogelijk kinderen en jongeren tussen de 5 en de 30 jaar met een fysieke beperking op kamp te laten gaan. De aangepaste materialen en extra begeleiding kosten ons jaarlijks om en bij de €50.000. Die kost rekenen we niet door aan de deelnemers. We willen hen een laagdrempelige prijs aanbieden, die vergelijkbaar is met die voor valide kinderen en jongeren.”

Dirk Vandervelde doorkruist op 581 dagen tijd, tot zaterdag 5 augustus 2023, alle 581 de Belgische gemeenten. Daarmee hoopt hij minstens 5.810 euro op te halen voor To Walk Again. Wil jij mee steunen? Volg Dirk via de Facebookpagina Alle 581 en steun mee op acties.towalkagain.be.