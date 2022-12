Dieven roven juwelierszaak in 2 minuten leeg, uitbaatster in shock: “Ik voel me niet langer veilig in mijn eigen winkel”

Opwijk/Jette Treinver­keer tijd lang onderbro­ken tussen Jette en Opwijk

Sinds 17.20 uur vanavond was het treinverkeer tussen Jette en Opwijk in beide richtingen onderbroken. De oorzaak was een persoonsongeval op de spoorlijn tussen Jette en Dendermonde. Intussen is er opnieuw treinverkeer mogelijk.

