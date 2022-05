Brand in volière in Wemmel: een aantal vogels overleeft het niet

In de Guyotstraat in Wemmel brak vanavond een brand uit aan een achterbouw met volière. Dat meldt de brandweerzone Vlaams-Brabant West. De brand was snel onder controle en heeft zich niet verder verspreid naar omliggende woningen. Een deel van de vogels in de volière is kunnen ontsnappen, maar helaas overleefde een aantal het niet. Er is een branddeskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen.