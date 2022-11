Bloedsporen verraden inbreker: 30 maanden cel

Grimbergen VBS Prinsenhof een hele week in de ban van boeken dankzij ‘The Masked Reader’

Van 19 tot 27 november is het Voorleesweek en dus staat vrije bassischool Prinsenhof in Grimbergen een hele week lang in het teken van boeken. De leerlingen zullen zelf veel lezen, maar er zijn ook heel wat ouders en grootouders die zullen komen voorlezen in de klas.

21 november