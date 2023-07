Lezersbijdrage Mooie beelden uit Vliermaal: bloemenwei­de aan Kasteel Hoogveld staat in bloei

Nog op zoek naar een leuke activiteit in de buurt? Misschien is een uitstap naar de bloemenweide in Vliermaal bij Kortessem wel iets voor jou. De bloemen staan deze periode volop in bloei en zijn een ware trekpleister voor natuurliefhebbers.