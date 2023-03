Zijn de huurprijzen in Wellen bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

autosport Benjamin Paque start racesei­zoen 2023 sterk. Na zijn titel in Frankrijk is hij nu vicekampi­oen in de Porsche Sprint Challenge Southern Europe

Benjamin Paque is al aan zijn nieuwe autosportseizoen begonnen. De student uit Tongeren was zaterdag op het Circuit Barcelona-Catalunya om de finale races van de Porsche Sprint Challenge Southern Europe af te werken. Voor Benjamin Paque en het team August by NGT was het doel duidelijk: trachten een eerste zege weg te kapen. Na het weekend was die opdracht volbracht.